Erik ten Hag kan met Manchester United niet winnen van Newcastle en raakt verder achterop

Met Cristiano Ronaldo voor de tweede keer dit seizoen in de basis in een Premier League-duel hoopte Ten Hag het stroeve Newcastle te verslaan. Samen met oud-Ajacied Antony in de aanval kreeg de Portugees enkele kansen, maar het was in de eerste helft vooral de uitploeg van trainer Eddie Howe die het voortouw nam. Newcastle - dat in de competitie één punt minder heeft dan United - kwam bijzonder dichtbij de voorsprong, toen Braziliaan Joelinton in de 24ste minuut op goal kon koppen. Zijn kopbal kwam terug van de lat, en in de rebound raakte de Braziliaan de paal.