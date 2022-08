Erik ten Hag krijgt versterking: Manchester United akkoord met Real Madrid over komst Casemiro

Jasper Philipsen sprint naar zege in Ronde van Denemarken na slordige trein Jum­bo-Vis­ma

Jasper Philipsen heeft de vierde etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was de snelste in een massasprint van een rit over ruim 167 kilometer met start en aankomst in Skive.

