Erik ten Hag met Manchester United door in Europa League, ook Juventus en Sevilla naar kwartfinales

Real Betis wist dat het moest aanvallen en deed dat vanaf de aftrap dan ook. Juanmi was als eerst dichtbij. Hij stormde op het doel van David de Gea af, maar schoot voorlangs. Even later raakte Joaquins schot van net buiten het strafschopgebied de buitenkant van de paal.

Vlak voor rust kwam Wout Weghorst een teenlengte tekort om het schot van basisdebutant Facundo Pellistri tegen de touwen te krijgen. De doelpoging belandde uiteindelijk op de paal en zo gingen beide ploegen zonder doelpunten naar de kleedkamer.

Manchester United-manager Erik ten Hag in gesprek met sterspeler Marcus Rashford.

Definitieve nekslag

In de tweede helft was Ayoze Perez met een kopbal ook nog dichtbij voor Betis, maar deze ging recht op De Gea af. Marcus Rashford scoorde in de 56ste minuut tegen de verhoudingen in de 0-1. Hij schoot van ongeveer 20 meter beheerst in de verre hoek. Vlak daarvoor had hij al moeten scoren, maar hij was veel te wild in de afronding.

Hierna werd de ploeg van Ten Hag beter, maar het overwicht kon niet in doelpunten worden uitgedrukt. Nadat scheidsrechter Srdjan Jovanovic voor de laatste keer floot, was de langverwachte plaats in de kwartfinale binnen voor Manchester United.

Manchester United won de Europa League in 2017 door Ajax te verslaan in de finale. Onder Ten Hag won United in februari in eigen land de League Cup. Dat was de eerste prijs voor de club sinds de winst van de Europa League.

Juventus

Juventus schakelde SC Freiburg uit. De Duitsers, met doelman Mark Flekken, verloren in eigen huis met 2-0. ln Turijn had Juventus al met 1-0 gewonnen. Dusan Vlahovic maakte in de 45e minuut uit een strafschop de eerste treffer. Manuel Gulde had vlak daarvoor de bal tegen de hand gekregen en moest met zijn tweede gele kaart van het veld. Federico Chiesa maakte er in blessuretijd nog 2-0 van.

Dusan Vlahovic passeert Mark Flekken vanaf de stip.

Sevilla

Sevilla, dat in de ronde ervoor PSV had uitgeschakeld, bereikte de laatste acht ten koste van Fenerbahçe. De Turkse club won thuis met 1-0 door een benutte strafschop van Enner Valencia, maar had de eerste wedstrijd in Spanje met 2-0 verloren.

Programma Europa League

Programma Conference League

