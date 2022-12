Erik ten Hag met Manchester United door in League Cup na fraaie goals Eriksen en Rashford

Christian Eriksen opende na 27 minuten de score na een fraaie aanval. Scott McTominay opende de bal op rechtsback Aaron Wan-Bissaka, die gaf de bal meteen voor en van dichtbij werkte de goed doorgelopen Eriksen de bal eenvoudig binnen. Met een nog mooier doelpunt maakte Marcus Rashford in de 57ste minuut de 2-0, waarna er in het laatste halfuur niets meer aan de hand was voor Manchester United.

Tyrell Malacia speelde 85 minuten mee op linksback. Hij werd in de slotfase nog vervangen door Brandon Williams, nadat Luke Shaw in de 72ste minuut al was ingevallen voor rechtsback Aaron Wan-Bissaka. Malacia schoof daardoor weer op naar de rechterflank, zoals hij dat voor het WK ook al deed in de uitwedstrijd bij Fulham.

Ook de drie Braziliaanse internationals van Manchester United deden mee. Casemiro stond de hele wedstrijd centraal achterin naast Victor Lindelöf, die met Zweden niet op het WK was. Antony viel na 58 minuten in voor Alejandro Garnacho en Fred kwam in de 85ste minuut nog in het veld voor doelpuntenmaker Rashford. Manchester United hervat de Premier League dinsdagavond thuis tegen Nottingham Forest. United staat nu vijfde met 26 punten, elf minder dan koploper Arsenal.

Maatsen doet mee bij Burnley

Bij Burnley speelde ook een Nederlandse linksback met een verleden bij Feyenoord. De 20-jarige Ian Maatsen, die ook bij Sparta en PSV in de jeugd speelde voor zijn vertrek naar Chelsea, werd na 90 minuten vervangen door Charlie Taylor. Burnley degradeerde vorig seizoen na zes jaar uit de Premier League, nadat de befaamde coach Sean Dyche al was geslachtofferd in de hoop op een schokeffect.

Vincent Kompany werd afgelopen zomer de nieuwe trainer op Turf Moor, waar dit seizoen in de stijl van Manchester City over de grond wordt gespeeld en dus niet meer typisch op z'n Brits in de jaren onder Dyche. Dat werkt voorlopig prima, want Burnley gaat overtuigend aan kop in het Championship met 47 punten uit 23 wedstrijden. Sheffield United, Blackburn Rovers en Watford staan daar nog wel vrij kort achter halverwege het seizoen van liefst 46 competitieduels.

Bij Manchester United was Cristiano Ronaldo er niet meer bij. Tijdens het WK werd zijn contract ontbonden na een explosief interview waarin hij uithaalde naar zijn trainer, medespelers en het bestuur. Onder Ten Hag was hij al maanden niet meer zeker van een vaste plaats. De 37-jarige Portugees lijkt nu op weg naar een zeer lucratief contract in Al-Nassr in Saudi-Arabië.

