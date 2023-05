Erik ten Hag vraagt om investeringen bij Manchester United: ‘Omdat andere clubs dat zeker doen’

Voetbalpod­cast | 'Het is belache­lijk wat spelers en trainers te lezen krijgen op social media’

De 34 speelrondes in de eredivisie zitten erop. In deze AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels over de situatie in Eindhoven, bedreigde spelers, slaande voetballers, het nieuwe Ajax, de woorden van Arne Slot en sensationele ontknopingen in Duitsland.