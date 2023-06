Erik ten Hag wacht cruciale en onzekere zomer bij United: ‘Ik heb mijn ideeën en zal die ook kenbaar maken’

FC Twente laat geen spaan heel van Heerenveen en plaatst zich voor finale play-offs

FC Twente heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans was een maatje te groot voor Heerenveen en won met 4-0, waardoor de uitslag over twee wedstrijden 6-1 is. In de finale neemt FC Twente het op tegen Sparta of FC Utrecht.