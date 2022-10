Erik ten Hag wil Cristiano Ronaldo helpen bij Manchester United en rekent op steun fans

,,Ik wil hem zo goed mogelijk helpen. We hebben bepaalde eisen van spelers, over wat we van ze verwachten op bepaalde posities”, zei de Nederlandse trainer een dag voor het duel met Omonia Nicosia in de Europa League. ..Ik wil het beste uit Ronaldo halen. Hij is nu fitter, daar ben ik blij mee. In het begin was hij niet fit genoeg. Het blijkt maar weer dat niemand de voorbereiding kan overslaan.”

In de Premier League is Ronaldo vooralsnog meestal invaller. De Portugees kwam zondag tegen Everton al vroeg in het veld voor de geblesseerd geraakte Anthony Martial en maakte kort voor rust het winnende doelpunt (1-2). Het was zijn 700ste goal in clubverband. In de Europa League liet Ten Hag de superster tot nu toe steeds starten.

Martial ontbreekt op Old Trafford tegen de Cypriotische club Omonia Nicosia, net als Donny van de Beek, Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka. ManUnited heeft na drie duels 6 punten, 3 punten minder dan koploper Real Sociedad. ,,We willen groepswinnaar worden. We moeten dus alle wedstrijden winnen”, aldus Ten Hag.

Old Trafford

Over het volle schema van United zegt Ten Hag zich niet al te druk te maken: ,,Daar heeft elke club die Europees speelt mee te maken. En wij hebben een selectie die daar mee om kan gaan. We hebben elke positie dubbel bezet. Ik hem meerdere opties en dat is goed.”

,,We hebben 24 uur mogen genieten van de zege op Everton en toen moesten we door naar deze wedstrijd. Ik denk dat we ons goed ontwikkelen en dat de band tussen het team en de fans erg goed is. Tegen Omonia Nicosia spelen we eindelijk weer eens thuis dus ik kijk ernaar uit het publiek op Old Trafford weer te zien. Het is altijd geweldig om thuis te spelen.”

