Erik ten Hag ziet veel verbeterpunten bij Antony: ‘We moeten meer van hem verwachten’

Hij stapte afgelopen zomer voor 100 miljoen euro over van Ajax naar Manchester United en vond in zijn eerste drie duels in de Premier League het doel. Toch heeft manager Erik ten Hag nog wel flink wat aan te merken op Antony.

Ten Hag werkte eerder bij Ajax al twee jaar samen met Antony (22) en stelt te weten wat de Braziliaanse international nodig heeft. ,,We moeten meer van hem verwachten”, aldus de Tukker. ,,Hij heeft uitdagingen nodig. Daarom is hij naar de Premier League gekomen, die uitdagingen krijgt hij hier. Hij wil met de beste spelers op het veld staan onder de grootst mogelijke druk.

,,Hij gaat opstaan en dat zie je nu gebeuren. In de eerste week scoorde hij en deed hij goede dingen, maar ik zie nog veel verbeterpunten in zijn spel. Ik was blij om te zien dat hij tegen Everton scoorde, nadat hij achter de verdediging was opgedoken. Dat moet hij met zijn snelheid vaker doen.”

Volledig scherm Erik ten Hag langs de lijn tijdens het duel met Everton. © Action Images via Reuters

,,Hij is een goede dribbelaar, maar hij moet ook variëren in zijn spel. In de eerste wedstrijd was hij ook verdedigend niet altijd even goed, maar dat was nu in orde. Hij was zeer gedisciplineerd en zijn positionering, zijn anticipatie en het drukzetten waren goed. Hij had een behoorlijke impact op de teamprestatie.

,,Antony kan met allebei zijn voeten beide kanten op”, aldus Ten Hag. ,,Daar moet hij aan werken. Dat deden we in Amsterdam al met hem. Hij kan ook voorzetten geven met rechts, maar hij is een jonge speler die we moeten ontwikkelen en die zichzelf moet ontwikkelen.”

De stand

United is na een dramatische start en ondanks de afstraffing door Manchester City momenteel de nummer 5 van de Premier League. In de Europa League staan de mannen van Ten Hag tweede achter Real Sociedad. Donderdag komt Omonia Nicosia op bezoek op Old Trafford.