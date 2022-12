Erling Haaland komt in Leeds op 20 goals in Premier League: ‘Anderen zien scoren op het WK maakte me nog hongeriger’

Zes minuten na rust maakte Haaland zijn eerste van de avond op aangeven van Jack Grealish, die dertien minuten later ook de assist gaf bij de 0-3. Haaland kwam met zijn twee treffers op Elland Road op 20 goals in 26 wedstrijden voor Manchester City. 20 daarvan maakte hij in slechts 14 duels in de Premier League. Haaland heeft in zijn eentje nu meer goals gemaakt dan negen van de twintig clubs in de Premier League, waaronder nummer acht Chelsea. Haaland gaf na de wedstrijd nog een interview aan Gabby Logan en Alan Shearer op Prime Sport.



Shearer was vooral benieuwd op welk aantal Haaland dit seizoen mikt. ,,Dat kan ik niet zeggen, dat moet jij begrijpen als spits. Ik heb er vanavond twee gemaakt, maar ik had er vijf moeten maken. Het belangrijkste is dat we winnen en dat we in het spoor van Arsenal blijven, daar moeten we op blijven jagen", sprak de Noor. ,,Wat ik tijdens het WK heb gedaan? Haha, op de bank televisie gekeken en boos geweest omdat ik andere spelers zag scoren. Ik heb in die weken mijn batterijen op kunnen laden en andere spelers zien scoren heeft mij nog hongeriger gemaakt. Ja, het irriteerde me zelfs een beetje.”