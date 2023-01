Erling Haaland wil Karim Benzema achterna en vooral goed slapen: ‘Daar maak ik me echt druk om’

Erling Haaland wil met Manchester City de Champions League winnen en met Noorwegen naar het WK. Maar de ijzersterke doelpuntenmachine wil vooral goed slapen. ,,Daar kan ik me echt zorgen over maken’’, zegt de 22-jarige spits in gesprek met GQ Hype.

Haaland scoort heel veel en won al flink wat prijzen. Op zijn erelijst staan twee Oostenrijkse titels en een beker met RB Salzburg, en een Duitse beker met Borussia Dortmund. Bij Manchester City, waar hij in zijn eerste seizoen tot nu toe 27 keer scoorde in 24 wedstrijden, wil hij vooral de Champions League winnen: ,,Dat is mijn doel.’’ En hij wil nog jaren door.

,,Kijk naar Karim Benzema’’, aldus de Noor, die vol lof is over de Franse spits van Real Madrid. ,,Hij is 35 jaar oud en ik denk dat hij beter is dan ooit. Over 12 jaar hoop ik ook beter te zijn dan ik nu ben.’’ Benzema speelde bij Real jarenlang in dienst van Cristiano Ronaldo, maar sinds het vertrek van de Portugees is hij de man waar het om draait bij de Koninklijke. En met succes, zo won Real vorig jaar onder meer de Champions League en de Spaanse landstitel.

Slapen

Buiten het voetbal heeft Haaland naar eigen zeggen niet zo'n interessant leven. ,,Mij wordt vaak gevraagd wat ik doe ik mijn vrije tijd. Niks interessants eigenlijk. Ik sta op, ontbijt en ga naar de club. Daar breng ik het grootste deel van de dag door en dan ga ik weer naar huis. Ik ontspan, bereid me voor op de volgende training, eet wat en ga slapen.

,,Ik denk dat het belangrijkste in het leven voor mij slaap is. Niet alleen veel slapen, maar ook goed slapen. Daar kan ik me echt zorgen om maken.’’ Om beter te slapen zet Haaland ’s nachts zijn wifi uit en draagt hij vaak een blauwlichtbril.

Het legt Haaland allemaal geen windeieren, want in 213 wedstrijden voor clubs en land scoorde hij al 183 keer. De laatste vier jaar scoort hij gemiddeld meer dan één keer per wedstrijd.

