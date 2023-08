Esmee Brugts (20) heeft droomtransfer naar Champions League-winnaar FC Barcelona te pakken

Brugts publiceerde zondagavond op Instagram al haar afscheidsvideo na drie seizoenen bij PSV. Het was al een tijdje bekend dat ze de club uit Eindhoven zou gaan verlaten, om de stap naar een Europese topclub te maken. Dat wordt nu dus FC Barcelona, de crème de la crème in het international vrouwenvoetbal. Barcelona werd in de laatste twaalf seizoenen acht keer kampioen in de Liga de Fútbol Femenino, met tussendoor nog drie titels op rij voor Atlético Madrid in 2017, 2018 en 2019.



Brugts werd vandaag gepresenteerd met een fotoshoot in het Estadi Johan Cruyff, de thuishaven van de vrouwen- en jeugdteams van FC Barcelona. Brugts plaatste op Twitter ook een jeugdfoto waarbij ze samen met haar broer Valentijn glunderend in Camp Nou staat.

FC Barcelona en Real Madrid waren met beide acht speelsters hofleverancier van het Spaanse vrouwenteam dat afgelopen zondag voor het eerst wereldkampioen, door Europees kampioen Engeland in de finale in Sydney met 1-0 te verslaan. Brugts wordt nu teamgenoot van tweevoudig Gouden Bal-winnares Alexia Putellas (29), maar ook van supertalent Salma Paralluelo (19) die de winnende goal maakte in de verlenging van de kwartfinale tegen Oranje.

De behendige middenvelder Aitana Bonmatí (25) werd verkozen tot beste speelster van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Na de verloren kwartfinale tegen Spanje ruilde Brugts al van shirtje met Bonmatí. Met verdediger María Pilar ‘Mapi’ León en middenvelder Patricia Guijarro gingen ook twee belangrijke speelsters van Barcelona niet mee naar het WK, na het grote protest van liefst vijftien speelsters van vorig jaar die toen het vertrek van bondscoach Jorge Vilda eisten. De Spaanse voetbalbond ging daar niet in mee en ondanks alle onrust wonnen de Spaanse voetbalsters deze zomer toch hun eerste prijs.

Thuisduels in Estadi Johan Cruyff

Het vrouwenteam van FC Barcelona speelt haar thuiswedstrijden in het Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor 6000 toeschouwers. Bij grote wedstrijden tegen Real Madrid en in de Champions League slaagde Barcelona er de afgelopen jaren ook meerdere keren in om Camp Nou (vrijwel) vol te krijgen voor de vrouwelijke speelsters. Dat stadion wordt nu gerenoveerd, waardoor de mannen de komende anderhalf jaar hun wedstrijden spelen in het Estadi Olímpic Lluís Companys op de berg Montjuïc in Barcelona.

Brugts speelde eind 2020 al eens in het Estadi Johan Cruyff, waar Barcelona toen met 4-1 won van PSV. Op de Herdgang in Eindhoven werd het ook 1-4 voor de Spaanse topclub, dat later dat seizoen de eerste Champions League in de clubhistorie won bij de vrouwen.

De vleugelaanvalster uit Heinenoord ging in 2020, kort na haar zeventiende verjaardag, van een jongensteam bij de amateurs van FC Binnenmaas naar PSV Vrouwen. ,,Lieve PSV vrienden en familie, graag dank ik jullie voor de mooie tijd die ik met jullie heb mogen hebben en alle dierbare herinneringen die ik daaraan heb overgehouden! Vooral ook heel veel dank aan de trainers, coaches, speelsters en staf die mij hebben geholpen om de speelster te worden die ik nu ben. Door jullie kan ik nu een volgende stap zetten in mijn eigen voetbalverhaal. Dank! Liefs Esmee", schreef Brugts zondagavond bij haar afscheidsvideo.

Brugts speelde op het WK in het 3-5-2 systeem van Andries Jonker als wingback op de linkerflank. De talentvolle speelster maakte op het WK vooral indruk met twee prachtige treffers in de laatste poulewedstrijd tegen Vietnam.

FC Barcelona Femení won vorig seizoen voor de tweede keer de UEFA Women's Champions League. In de finale in Eindhoven won de Spaanse kampioen met 3-2 van VfL Wolfsburg. In 2021 won Barcelona voor het eerst de Champions League bij de vrouwen, toen na een 4-0 zege op Chelsea, mede dankzij twee assists van Lieke Martens.

