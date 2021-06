Estavana Polman gaat na knieoperatie wéér maanden beuken: ‘Dit is niet het einde van mijn carrière’

Video Djokovic begint op Wimbledon met zege na groots applaus voor ‘helden van de coronacri­sis’

16:52 De 134ste editie van Wimbledon is vanmiddag met enige vertraging van start gegaan. Vanwege de regen kon er tot 16.45 uur alleen in het overdekte Centre Court en Court No. 1 gespeeld worden. Voor de eerste partij, tussen Novak Djokovic en Jack Draper, was er een ovationeel applaus voor de bedenker van het Oxford-vaccin.