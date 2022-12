Even geen voetbal na het WK? Nee hoor, deze week al Manchester City - Liverpool en Croky Cup

Niet alleen in de Keuken Kampioen Divisie, maar ook op het tweede niveau in Engeland, Spanje en Italië rolde de bal alweer in de laatste twee weken van het WK. Vanaf dinsdagavond moeten ook clubs op het hoogste niveau weer aan de bak. Zo wordt er deze week gespeeld in de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi waarin Mark van Bommel met zijn Royal Antwerp FC dinsdagavond in de achtste finales bezoek krijgt van Standard Luik. WK-ganger Noa Lang speelt woensdag met Club Brugge tegen Sint-Truiden.



Ook in Engeland is er deze week al bekervoetbal, voordat de Premier League over een week wordt hervat. Nog niet in de FA Cup (pas begin januari), maar in de Carabao/League Cup. Met Manchester City - Liverpool staat daarin donderdagavond direct een fraai affiche op het programma. Veel WK-gangers zullen nog niet meedoen, maar Erling Haaland en Mohamed Salah hebben vijf weken de batterijen kunnen opladen. Het Manchester United van Erik ten Hag krijgt woensdagavond op Old Trafford bezoek van Burnley, waar coach Vincent Kompany goed presteert met de huidige koppositie in het Championship.