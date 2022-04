Everton boekt zonder Van de Beek belangrijke zege in degradatiestrijd op pover ManUnited

VIDEO Woods herstelt zich en haalt de ‘cut’ op tweede dag Masters

Golfer Tiger Woods heeft de tweede dag van The Masters afgesloten met 74 slagen. De vijfvoudig kampioen ging op de baan van Augusta rond in twee slagen boven het baangemiddelde, nadat hij donderdag was begonnen met een ronde van 71 slagen. Met een totaal van 145 slagen staat hij in de subtop, maar in ieder geval aan de goede kant van de ‘cut’. Hij staat gedeeld negentiende met 1 slag boven het baangemiddelde.

5:20