Ex-profvoetballer Trabelsi niet schuldig aan plannen zelfmoordaanslag in Europa

De Tunesische oud-profvoetballer Nizar Trabelsi is vrijdag door een Amerikaanse jury in een federale rechtbank niet schuldig bevonden aan het samenspannen met Osama bin Laden om een zelfmoordaanslag voor te bereiden op Amerikanen in Europa, twintig jaar geleden. Dit meldt de Amerikaanse nieuwssite ‘NBC News’.

Tijdens de rechtszaak voerden zijn advocaten aan dat hij een onschuldige omstander was die ,,werd ingehaald door de extreme Amerikaanse reactie na de terroristische aanslagen van 11 september”. De bekentenis die Trabelsi bij de Belgische autoriteiten had afgelegd en die de basis vormde voor de Amerikaanse aanklacht was vals, volgens een van zijn advocaten.

,,We zijn het allemaal eens dat hij is geboren in Tunesië, dat hij een goede voetballer is en dat hij een onophoudelijke prater is die verklaring na verklaring aflegde bij de Belgische autoriteiten”, zei Sabrina Shroff, een van zijn advocaten, tijdens het openingspleidooi. ,,De meeste van zijn verklaringen, zo niet alle, konden niet objectief bevestigd worden.”

Uitgeleverd aan VS

Het is niet duidelijk wat er nu met Trabelsi staat te gebeuren. De Tunesiër blijft voorlopig in hechtenis. Volgens The Washington Post bepaalt het uitleveringsverdrag met België dat hij alleen naar een derde land gestuurd kan worden met Belgische goedkeuring. Eind september oordeelde het Brusselse hof van beroep nog dat de Belgische staat Trabelsi een schadevergoeding moest betalen en de VS moest vragen om zijn terugkeer. Ons land werd onder meer veroordeeld vanwege het internationale rechtsprincipe van ‘non bis in idem’, waardoor niemand twee keer vervolgd mag worden voor dezelfde feiten. Bij de start van het Amerikaanse proces begin mei, had zijn Belgische advocaat Christophe Marchand dat daarom nog een ,,gigantisch schandaal” genoemd.

Trabelsi werd namelijk in 2013 aan de Verenigde Staten uitgeleverd door België ondanks een negatief oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In België had de Tunesiër al een celstraf van tien jaar cel uitgezeten, die hem in 2004 werd opgelegd voor het plannen van een aanslag op de Navo-vliegbasis in Kleine-Brogel.

,,Trabelsi hoopt dat de Belgische regering haar fout zal rechtzetten, een fout die hem 22 jaar van zijn leven heeft gekost”, zo zei Shroff tegen CNN.

Aanklacht

Volgens de aanklacht ontmoette hij Bin Laden persoonlijk in de lente van 2001 om zich als vrijwilliger op te geven voor een zelfmoordaanslag tegen ,,Amerikaanse belangen”. De voorbereidingen vonden in de daaropvolgende maanden plaats. Ook zou Trabelsi op aanwijzingen van Bin Laden een hooggeplaatst lid en planner van Al-Qaida hebben ontmoet.

Het was de bedoeling om de zelfmoordaanslag met twee anderen uit te voeren, schrijft NBC News. Trabelsi en andere samenzweerders zouden verschillende doelen hebben besproken en hij zou ook getraind hebben om explosieven te plaatsen.

Een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Justitie vertelde NBC News vrijdag dat de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving Trabelsi voorlopig in hechtenis houdt.

Voetbalcarrière

Trabelsi droomde van een carrière als voetballer, en wist in eigen land door te dringen tot het nationale beloftenelftal. In 1989 waagde hij op 19-jarige leeftijd de oversteek naar Europa. Daar werd hij in eerste instantie bij Standaard Luik getest, maar wist geen contract binnen te slepen. Daarna speelde hij bij een aantal Duitse profclubs, waaronder Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV, en VfR Neuss, tot hij in 1994 zijn voetbalschoenen definitief opborg.