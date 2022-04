Ex-topkeepster Hope Solo meldt zich na arrestatie in kliniek en wil voorlopig niet in Hall of Fame

Hope Solo gaat zich vrijwillig laten opnemen in een kliniek om van haar ‘uitdagingen met alcohol’ af te komen. De voormalig beste keepster van de wereld kwam vorige maand opnieuw in de problemen toen ze in beschonken toestand in haar auto werd aangetroffen, terwijl haar kinderen op de achterbank zaten.

De 40-jarige Solo werd vorige maand gearresteerd en kwam op borgtocht vrij. Ze werd aangeklaagd voor kindermishandeling, verzet bij haar arrestatie en rijden onder invloed, aldus de politie toen. In eerste instantie liet ze via een advocaat weten dat ‘het verhaal sympathieker is dan de aanvankelijke beschuldigingen suggereren’. Nu heeft ze toch besloten hulp te zoeken.

Solo zou 21 mei volgend jaar in de Hall of Fame van het Amerikaanse voetbal worden opgenomen, maar heeft om uitstel gevraagd. ,,Ik heb contact opgenomen met de Hall of Fame en respectvol gevraagd om uitstel van mijn introductieceremonie naar 2023. Op dit moment gaan al mijn energie en focus naar mijn gezondheid en genezing en naar de zorg voor mijn familie. Ik bedank de Hall of Fame voor hun steun en hun begrip voor mijn beslissing.”

Solo speelde meer dan 200 interlands voor de VS, werd wereldkampioen in 2015 en pakte goud op de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Tot vier keer toe werd ze uitgeroepen tot beste keepster van de wereld. Ze verscheen in veel grote talkshows en op de voorpagina’s van talloze tijdschriften.

Solo is getrouwd met voormalig American football-speler Jerramy Stevens en kreeg met hem in 2020 een tweeling. Ze kwam al eerder wegens geweldpleging in aanraking met de politie. Stevens werd al eerder opgepakt wegens rijden onder invloed.

Volledig scherm Hope Solo na haar arrestatie. © via REUTERS