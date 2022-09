Ex-toptennisster Richel Hogenkamp wordt teammanager bij De Graafschap

In juni van dit jaar besloot Hogenkamp voorlopig te stoppen met toptennis vanwege een voetblessure. Het zelf sporten moet nu op een veel lager pitje worden gezet, want de Achterhoekse wordt vanaf 1 oktober teammanager bij de Superboeren. Hogenkamp overweegt in 2023 nog wel aan de kwalificatietoernooien van Roland Garros en Wimbledon mee te doen.

,,We hebben in totaal vijftig sollicitaties gehad nadat Marc Teloh in augustus bekend maakte te stoppen", zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap. ,,En ik heb een heel goed gevoel bij Richel. We hebben gekozen voor kwaliteit. Als topsporter weet zij heel goed hoe ze zaken moeten regelen.”

Hogenkamp, die in 2017 op de 94ste plaats stond op de wereldranglijst, won in haar loopbaan 16 ITF-toernooien. De laatste keer dat ze een toernooi won, was in 2021 in Johannesburg. In 2016 baarde ze opzien door met Nederland in de FED Cup de Russische Svetlana Koeznetsova te verslaan. In 2017 klopte ze in Parijs op Roland Garros in de eerste ronde Jelena Janković, de voormalige nummer 1 van de wereldranglijst.

Mirjam Clifford

Vrouwelijke teammanagers in het profvoetbal bij de heren zijn er niet veel. Bij de Duitse topclub Bayern München is Kathleen Krüger al tien jaar teammanager. In Nederland is alleen Mirjam Clifford bij Vitesse als vrouw in dienst als elftalbegeleider.