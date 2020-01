Ex-zaalvoetbalinternational Dick Hulshorst uit Eibergen is spoorloos

video Mystakidis wil de sirtaki dansen bij De Graafschap

8:36 DOETINCHEM - Als het aan Giannis Mystakidis ligt, danst De Graafschap aan het einde van het seizoen de sirtaki. De Griekse aanvaller (25) wil in de voetsporen treden van landgenoten als Nikos Machlas en Georgios Samaras. ,,Voetballen in de eredivisie, dat is mijn droom.’’