Excelsior Rotterdam huurt voormalig ADO-aanvaller Vicente Besuijen van Aberdeen

Besuijen kwam in zijn debuutseizoen bij Aberdeen tot achttien optredens in de Schotse competitie, waarin hij goed was voor twee goals en drie assists. Besuijen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Aberdeen. In 2021 werd de 21-jarige buitenspeler overgenomen van ADO Den Haag. De voormalig jeugdinternational van Oranje speelde in de opleiding van FC Volendam en AS Roma.



Eerder deze maand haalde Excelsior al verdediger Kik Pierie (Ajax) en middenvelder Peer Koopmeiners (AZ) op huurbasis naar Rotterdam. Noah Naujoks (20) werd definitief overgenomen van Feyenoord en tekende een contract tot 2025 bij de club uit Rotterdam-Kralingen.