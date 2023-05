Excentrieke oud-doelman Chilavert mislukt volledig in presidentsverkiezingen Paraguay

Met video Verontwaar­di­ging in Mexico na bemoedigen­de woorden Horner richting Verstappen: ‘Red Bull keurt de zege van Pérez af’

Waar Max Verstappen de afgelopen jaren de onbetwiste leider was bij Red Bull, doet Sergio Pérez er dit jaar alles aan om de verhoudingen binnen het team op te schudden. De Mexicaan won in Azerbeidzjan zowel de sprintrace als de hoofdrace en naderde de wereldkampioen in de WK-stand tot op zes punten. Internationale media smullen bij het vooruitzicht op een echt duel om de titel. ‘Bij gebrek aan concurrentie van andere teams is dit precies wat het seizoen nodig heeft.’