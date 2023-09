Explosieve groei aantal meldingen seksueel wangedrag in de sport: ‘Groeiend besef dat sommige zaken echt niet oké zijn’

met video Als amateurs werden ze afgeschre­ven, maar zonder Denzel Dumfries en Wout Weghorst was het EK héél ver weg voor Oranje

Ze leveren samen het bewijs dat mentaliteit boven alles gaat in het moderne topvoetbal. Denzel Dumfries en Wout Weghorst waren nooit toptalenten in klassieke zin, maar inmiddels zijn ze domweg onmisbaar bij Oranje. Hun zeldzame talent zit boven alles in het hoofd.