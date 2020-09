Familie Nouri trots en emotioneel na transfer Van de Beek: ‘Abdelhak reageerde blij’

Venus Williams voor het eerst uitgescha­keld in eerste ronde in New York: ‘Niet lastig om gemoti­veerd te blijven’

2 september Venus Williams is bij de US Open in New York op een dieptepunt beland. De inmiddels 40-jarige Amerikaanse verloor in haar lange carrière nog nooit in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in eigen land. Tegen de Tsjechische Karolina Muchova was ze echter niet opgewassen: 6-3, 7-5.