Fans Lille gewond bij instorten tribune, duel gestaakt

Koolhof en Sitak in smog naar hoofdtoernooi Peking

15:38 Wesley Koolhof en Artem Sitak hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het ATP500-toernooi in Peking. In de kwalificaties in de Chinese hoofdstad wonnen de Duivense tennisser en de Nieuw-Zeelander van de Tsjech Roman Jebavy en de Spanjaard David Marrero: 7-6 (5), 6-1.