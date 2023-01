Fans nemen in Santos afscheid van Pelé, Gianni Infantino wil dat elk land één stadion naar Braziliaan vernoemt

met video's FC Barcelona laat punten liggen in verhitte stadsderby, arbiter Antonio Lahoz strooit weer met kaarten

Barcelona heeft 2022 afgesloten met een spectaculair gelijkspel in de stadsderby met liefst 20 kaarten. In eigen huis domineerde de ploeg van Xavi lang, maar trok Espanyol toch een 1-1 gelijkspel over de streep. Door het gelijkspel staat de Catalaanse club qua punten weer gelijk met Real Madrid in La Liga.

31 december