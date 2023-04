Fans NY Red Bulls verlaten stadion om schorsing na racisme-rel: ‘Supporteren niet tot Dante gepaste straf krijgt’

Ron Jans ziet nieuwe racisme-rel in MLS: ‘Ik voelde me in een nachtmer­rie of Net­flix-film beland’

De drie groepen stuurden een gezamenlijke verklaring de wereld in. ,,We zijn verenigd in onze wens om te protesteren als reactie op het racisme dat plaatsvond op 8 april, evenals de ontoereikende actie van de New York Red Bulls en de Major League Soccer. We zullen niet actief supporteren in de Red Bull Arena tot Dante Vanzeir en Gerhard Struber (de coach, red.) een terechte straf krijgen en verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun daden. Hoewel Dante een schorsing kreeg van zes wedstrijden, vinden wij dit onvoldoende. De MLS heeft haar beleid van ‘Zero Tolerance’ ten aanzien van racisme niet nageleefd. We roepen de MLS op om hun bevindingen opnieuw te evalueren en een precedent te scheppen dat racisme niet kan getolereerd worden.”