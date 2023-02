Fans VfL Wolfsburg vinden Micky Van de Ven beste speler

Opmars FC Volendam leidt niet alleen tot lachende gezichten: ‘Dit is teleurstel­lend, ik snap hier niks van’

Terwijl de spelers een bijna zeker lijkende degradatie aan het afwenden zijn, broeit het bij FC Volendam op bestuurlijk vlak. De aanstelling van Keje Molenaar als vice-voorzitter van de club is geblokkeerd. De invloed van ‘Team Jonk’ zou te groot worden. Trainer Wim Jonk is verbaasd: ,,Dit is teleurstellend. Ik snap hier niks van.”

5 februari