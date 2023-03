FC Barcelona en Frenkie de Jong delen Real Madrid eerste tik uit in halve finale Copa del Rey

In de beginfase liet Barcelona de bal aan Real Madrid en de thuisploeg leek heel even ook op voorsprong te komen. De treffer van Karim Benzema ging echter niet door, omdat de grensrechter terecht concludeerde dat er buitenspel aan vooraf ging.

Niet veel later opende Barcelona op gelukkige wijze de score. Militão werkte de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel. Kessié stuitte op doelman Courtois, waarna de Real-verdediger de bal uiteindelijk in het doel liep.

Barcelona beet in de rest van de eerste helft flink van zich af, maar in de tweede helft was opnieuw De Koninklijke de ploeg die het balbezit had. De grootste kans was echter voor de bezoekers. Kessié dacht de 0-2 binnen te schuiven, maar het was ploeggenoot Ansu Fati die de bal van de lijn liep. ,,Spring dan toch", gebaarde Kessié wanhopig richting de invaller.