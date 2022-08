FC Barcelona en Manchester City spelen benefietduel, Frenkie de Jong in de basis

Basketbal­lers bieden Georgië goed tegenstand, maar verliezen wel in WK-kwalifica­tie

De Nederlandse basketballers hebben in de kwalificatie voor het WK van 2023 verloren van Georgië. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia bood in Tbilisi lang goed partij, maar zag de thuisploeg in de slotfase afstand nemen en winnen met 77-66. Komende zaterdag speelt Oranje in het Topsportcentrum in Almere tegen Spanje.

