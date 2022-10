FC Barcelona is in extase na goal in blessuretijd van Robert Lewandowski en koploper La Liga

Dominante Rico Verhoeven te sterk voor Hesdy Gerges op eigen evenement Hit It in Ahoy

Rico Verhoeven (33) heeft zijn gevecht met Hesdy Gerges (38), die de laatste partij uit zijn carrière vocht, gewonnen op technische knock-out in de vijfde ronde. Verhoeven was - op zijn eigen evenement Hit It in Rotterdam Ahoy - het hele gevecht dominant en maakte het in de vijfde ronde af.

23:47