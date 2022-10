FC Barcelona overleeft in spektakelstuk tegen Inter en mag nog hopen op de knock-outfase

Met samenvattingFC Barcelona kan dankzij Robert Lewandowski nog overwinteren in de Champions League. De Poolse topspits maakte in de 92ste minuut de 3-3 tegen Inter, nadat Robin Gosens de matchwinner leek te worden in Camp Nou. Door de late gelijkmaker blijft het verschil drie punten met nog twee speelrondes te gaan. Frenkie de Jong viel in het laatste kwart in.

FC Barcelona speelt nog thuis tegen Bayern München (26 oktober) en uit bij Viktoria Plzen (1 november), terwijl Inter die clubs in omgekeerde volgorde treft. Barcelona zal zich eerst moeten richten op El Clásico van komende zondag bij Real Madrid, dat ook op 22 punten staat na acht competitieduels.

In de Champions League staat Barcelona dus pas op vier punten na vier wedstrijden, waarmee overwintering in de Europa League (net als vorig seizoen) voorlopig zeer reëel is. Barcelona zal een punt boven Inter moeten eindigen, nadat het vorige week 1-0 werd in Milaan.

Waar de wedstrijd in Milaan vorige week in San Siro weinig spektakel opleverde, was het vanavond (zeker in de tweede helft) genieten in Camp Nou. Barcelona kwam vijf minuten voor rust op voorsprong in Camp Nou, waar de nog altijd geblesseerde Memphis Depay (met zonnebril) tot de 92.302 toeschouwers behoorde. Na goed werk van Raphinha en Sergi Roberto op de rechterflank tikte Ousmane Dembélé van dichtbij de 1-0 binnen.

Waar Barcelona vijf minuten voor rust scoorde, deed Nicolò Barella dat vijf minuten na rust namens Inter. Gerard Piqué zag de kleine Italiaan over het hoofd en liet de bal lopen, waarna Barella voor de 1-1 zorgde.

Lautaro Martínez maakte er in de 63ste minuut zelfs 1-2 van voor Inter. De Argentijnse spits schoot heerlijk raak via de beide palen. Hij heeft nu zeven van zijn acht goals in de Champions League buiten Milaan gemaakt.

Via Robert Lewandowski knokte Barcelona zich in de 82ste minuut terug tot 2-2, maar in de 89ste minuut leek Robin Gosens dan toch echt de beslissing te brengen. De voormalig speler van FC Dordrecht, Heracles en Atalanta kampte sinds zijn sterke EK vorig jaar met veel blessures, maar leek met deze goal eindelijk zijn prijskaartje van 15 miljoen euro waar te maken in het shirt van Inter.

Dat was echter gerekend buiten Lewandowski, want de Poolse spits toonde zijn enorme kwaliteiten met de zeer belangrijke 3-3 voor Barcelona. In de 94ste minuut leek Inter na een fout van Frenkie de Jong nog de 3-4 te maken, maar dat bleef Barcelona bespaard door een goede redding van Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman is in La Liga al 624 minuten niet gepasseerd, maar was ondanks drie tegengoals dus ook vanavond weer belangrijk.

In de andere wedstrijd in poule C won Bayern München met 2-4 bij Viktoria Plzen, nadat het na 35 minuten al 0-4 stond door goals van Sadio Mané, Thomas Müller en Leon Goretzka (2x). Hij werd tien minuten na rust vervangen door Ryan Gravenberch, terwijl Noussair Mazraoui de hele wedstrijd speelde. Matthijs de Ligt ontbrak door een blessure.

Bayern is na titelhouder Real Madrid, Manchester City, Napoli en het verrassende Club Brugge de vijfde club die zich na vier speelrondes al heeft geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

