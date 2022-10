FC Barcelona slikt enorm verlies na definitieve transfer Antoine Griezmann

Barcelona nam Griezmann in 2019 voor 120 miljoen euro over van Atlético. Dat bedrag stond als gelimiteerde afkoopsom in het contract van de Fransman. De aanvaller, die in 2018 met zijn land wereldkampioen werd, kon de verwachtingen in Camp Nou echter niet waarmaken. Na twee jaar en 22 doelpunten in de Spaanse competitie keerde Griezmann op huurbasis terug naar Atlético.