FC Barcelona wint met invaller Frenkie de Jong en bankzitter Memphis Depay ruim in Sevilla

De ploeg van trainer Xavi heeft tien punten na vier wedstrijden, want alleen het eerste competitieduel werd niet omgezet in drie punten (0-0 tegen Rayo Vallecano). Alleen koploper Real Madrid is nog foutloos: twaalf uit vier. Sevilla kent een slechte seizoensstart en verzamelde pas één punt.

In het zuiden van Spanje opende Raphinha na twintig minuten de score. De Braziliaan reageerde alert nadat een stiftje van Robert Lewandowski nog van de doellijn werd gehaald door een speler van de thuisploeg. Tien minuten voor rust had Lewandowski zijn goal alsnog te maken. De Poolse spits scoorde op aangeven van Jules Koundé: 0-2.



Sevilla leek na rust op jacht te gaan naar de aansluitingstreffer, maar in de 50ste minuut zorgden de verdedigers van Barça voor de beslissing. Koundé legde de bal met zijn hoofd keurig klaar voor Eric García, die van dichtbij binnen tikte: 0-3. De Jong kreeg in de slotfase als invaller nog twee mogelijkheden op een treffer, maar de Nederlander was ongelukkig in de afronding. Depay kreeg helemaal geen speeltijd van Xavi.