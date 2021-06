FC Groningen wil ‘hoofdprijs’ voor Poldervaart

Commotie bij wereldti­tel­ge­vecht Arnhemse kickbokser Boy Boy: ‘Dan begrijp je niet veel van vechten’

4 juni Horace ‘Boy Boy’ Martin (36) heeft zijn vierde kickbokswereldtitel (-95 kilo) binnen, zijn gevecht bij World Fighting League-gala in Utrecht was via een livestream te volgen en zorgde voor commotie.