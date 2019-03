FC Twente koerst af op tekort van 4 miljoen

Zoals bekend, zetten sponsors, die 14 miljoen bijeen hebben gebracht, die som geld om in aandelen van de club. Althans 9 miljoen van dat bedrag, want 5 miljoen wordt aan de club geschonken. Zoals de gemeente Twente ook vijf miljoen schuld kwijt scheldt.



De gemeente stelt verder als eis, dat Twente eventueel pas kan worden verkocht - bijvoorbeeld aan een rijke Arabier of Rus - als de volledige schuld die Twente dan nog heeft aan de gemeente is afbetaald. De gemeente wil bovendien dat Twente het jaarbudget van 4 ton voor vrouwenvoetbal garandeert.



Het is de twee schuldsaneringsoperatie binnen drie jaar voor FC Twente. In april 2016 verdween er via een eerste crediteurenakkoord rond de 21 miljoen euro schuld van de balans. Nu is dat dus nog eens een keer 19 miljoen. Met de aantekening dat die 9 miljoen van de gemeente niet van de balans verdwijnt, maar wel geldt als extra weerstandsvermogen. Op het ‘hoogtepunt’ lag de schuld van FC Twente tussen de 80 en 90 miljoen euro.