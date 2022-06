FC Utrecht heeft Daishawn Redan binnen, AS Roma en Sevilla knipogen naar Joël Veltman

Ook met de miljoenen van Tyrell Malacia kan Feyenoord vrij weinig uitrichten op de transfer­markt

De naam Calvin Stengs (23) valt in de Kuip, maar of Feyenoord de middelen heeft om hem te huren, is nog maar afwachten. Wel lijkt de club voor 4 miljoen euro beet te hebben met de jonge Italiaanse aanvaller Wilfried Gnonto (18). Ondertussen blijft trainer Arne Slot geduldig op meer kwaliteitsinjecties voor zijn selectie wachten.

26 juni