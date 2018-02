Federer oudste nummer 1 ooit na zege op Haase in Ahoy

Al 302 weken stond Federer eerder in zijn carriere op nummer één en daar komt nu dus minimaal een 303de week bij. Dat scenario leek op de feestavond van de 45ste jubileumeditie, afgetrapt op de tonen van Rotterdamse trots Afrojack, zowaar even in het gedrang te komen toen thuisfavoriet Robin Haase met sterk en brutaal spel de eerste set voor zich opeiste in 35 minuten tijd. Het bleek echter niet de opmaat van een gigantische stunt, maar het signaal voor Federer om wakker te worden en weer in zijn artiestenmodus te kruipen. De verloren set, toch al een zeldzaamheid voor Federer tegenwoordig, maakte in een wereldwijd bekeken partij alleen maar het beste in de Zwitser wakker.



Als een schilder begon hij op het Rotterdamse hardcourt weer strakke penseelstreken van de baseline te versturen, met af en toe creatieve klodder aan het net. In mum van tijd stelde hij zo orde op zaken door het tweede bedrijf te winnen: 6-1. En de beslissende set ging niet minder rap: .



Haase gaf zeker in de eerste set prima tegenstand en stond er in misschien wel de mondiaal best gevolgde tennispartij ooit in Ahoy echt niet alleen als kannonenvoer. Maar een Federer op recordjacht afstoppen bleek onbegonnen werk.



Niet dat ook maar iemand van de 11.000 man op de tribunes daar kapot van was. Op een historische tennisavond draaide het maar om één man. De Zwitserse tennisopa, die na toernooizeges in 2005 en 2012 het ABN AMRO World Tennis Tournament nog maar eens op de wereldkaart zette.