Feest voor Vincent Kompany en Ian Maatsen: Burnley keert na droomjaar terug naar Premier League

Met videoHet paasweekend is prachtig begonnen voor Burnley. De club van de Belgische trainer Vincent Kompany (36) en de Vlaardingse linksback Ian Maatsen (21) keert na een droomjaar in het Championship direct terug naar de Premier League.

Burnley won vanavond met 1-2 bij Middlesbrough, de nummer vier in het Championship. Na de wedstrijd werd de promotie direct gevoerd met de 2500 meegereisde fans uit Burnley. Nog nooit promoveerde een club naar de Premier League met nog zeven wedstrijden te gaan in het Championship.



Ashley Barnes zette Burnley op voorsprong en Chuba Akpom maakte in de 48ste minuut gelijk namens Boro uit een strafschop. Connor Roberts nam halverwege de tweede helft het winnende doelpunt voor zijn rekening na een voorzet van Nathan Tella.

Twee nederlagen in 39 duels

Eerder op de dag speelde nummer drie Luton Town met 0-0 gelijk bij Millwall, waarmee promotie al een feit is voor Burnley na 39 van de 46 wedstrijden. Sheffield United lijkt de tweede promovendus te gaan worden, met elf punten achterstand op koploper Burnley en acht punten voorsprong op nummer drie Luton Town. Sheffield United gaat maandagavond (21.00 uur) op Tweede Paasdag op bezoek bij Burnley, waar de promotie al uitbundig zal worden gevierd.



Burnley verloor slechts twee van de 39 competitieduels in het Championship dit seizoen. De ploeg van Kompany won 25 keer en speelde twaalf keer gelijk in de weg naar promotie. Na het WK liet Burnley in veertien wedstrijden nog maar zes punten liggen door drie gelijke spelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maatsen gehuurd van Chelsea, Weghorst onder contract

Ian Maatsen deed vanavond opnieuw de hele wedstrijd mee. De 21-jarige linksback uit Vlaardingen, die wordt gehuurd van Chelsea, kwam in 33 van de 39 competitieduels tot nu toe in actie. Maatsen zal zeer waarschijnlijk met Jong Oranje meedoen aan het EK van komende zomer. Zijn contract bij Chelsea loopt in 2024 af. Komende zomer zal hij dus waarschijnlijk worden verkocht of zal zijn contract in Londen worden verlengd. Wout Weghorst, sinds januari verhuurd aan Manchester United, staat nog wel tot medio 2025 onder contract bij Burnley.

Halil Dervisoglu wordt dit seizoen door Burnley gehuurd van Brentford, maar de 23-jarige aanvaller uit Rotterdam (eerder bij Sparta, FC Twente en Galatasaray) kwam slechts 66 minuten in actie in het Championship. Wel maakte de 15-voudig Turks international op 2 november 2022 de winnende goal tegen Rotherham United (3-2) in de 100ste minuut.

Burnley degradeerde vorig jaar na zes seizoenen uit de Premier League, nadat de club uit Lancashire (iets ten noordwesten van Manchester) in de seizoenen 2009/2010 en 2014/2015 al op het hoogste niveau van Engeland had gespeeld. Sean Dyche bereikte in 2018 zelfs Europees voetbal met Burnley door zevende te worden in de Premier League, maar werd eind vorig seizoen toch ontslagen.

Volledig scherm Vincent Kompany en Ian Maatsen. © CameraSport via Getty Images

Na de degradatie kozen de Amerikaanse eigenaren met Vincent Kompany voor een trainer die het met een totaal andere speelstijl ging aanpakken. Kompany werd de afgelopen drie seizoenen derde met Anderlecht, maar bewees dit seizoen pas echt dat hij een trainer is waar we nog veel van gaan horen. Met een vrijwel totaal nieuwe selectie maakte hij al vroeg in het seizoen indruk met attractief goed positiespel over de grond, vaak resulterend in ruim 70 procent balbezit en minstens zo belangrijk: in veel overwinningen.

Kompany kreeg vorige maand ook de kans om indruk te maken in de FA Cup, maar in de kwartfinales bleek zijn leermeester Pep Guardiola veel te sterk met Manchester City. Het werd 6-0, mede dankzij een hattrick van Erling Haaland. Craig Bellamy (voormalig aanvaller van o.a. Newcastle United en Manchester City) is de assistent van Kompany, Jelle ten Rouwelaar nam hij vanuit Brussel mee naar Burnley als zijn keeperstrainer.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.