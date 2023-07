Fenerbahçe handelt snel en presenteert bij Ajax vertrokken Dusan Tadic: ‘Grote club met geweldige fans’

De 34-jarige aanvaller reisde op zaterdag, een dag nadat zijn contract bij Ajax werd ontbonden, af naar Istanbul om zijn overstap af te ronden. Turkse media maakten de voorbije weken vooral melding van toenadering van Besiktas, maar het was zaterdagavondavond laat rivaal Fenerbahçe die de aanstaande komst van Tadic bevestigde. Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in de Süper Lig, acht punten onder kampioen Galatasaray en twee punten boven Besiktas. Fenerbahçe moet op 27 juli en 3 augustus al aan de bak in de tweede voorronde van de Conference League.



De Servische aanvaller tekende vandaag bij die club een tweejarig contract nadat hij de medische keuring doorstond en liet op de clubsite direct van zich horen. ,,Het is een geweldig gevoel om deel uit te maken van zo’n grote club. Fenerbahçe heeft geweldige fans en ik kan niet wachten om voor hen te voetballen. We hebben de steun van onze fans hard nodig, want ik wil veel trofeeën winnen met deze club. Ik ben ervan overtuigd dat we heel succesvol zullen zijn met de energie van onze supporters.”