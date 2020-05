Feyenoord grijpt naast Bryan Linssen

Mercedes-baas Wolff flirt met Vettel: spel op de wagen in Formule 1?

19:22 Nu het zeker is dat Sebastian Vettel na dit seizoen niet meer voor Ferrari rijdt, is het spel op de wagen wat betreft de verdeling van de stoeltjes in de Formule 1 voor het komende seizoen. Te beginnen met een voorzichtige flirt van Mercedes met Vettel.