Feyenoord heeft beet en huurt Tsjechisch international Ondrej Lingr

Lingr, die zes interlands voor Tsjechië speelde, is tweebenig en gaat spelen met rugnummer 32: ,,Toen ik hier twee jaar geleden als tegenstander kwam wist ik al: hier hoop ik ooit in het shirt van Feyenoord te spelen. De grootte van de club, de historie en vooral de aanhang: het heeft toen al veel indruk op mij gemaakt. Dit voelt dan ook als de perfecte stap voor mij. Ik ben er klaar voor deze mooie nieuwe uitdaging aan te gaan en ga er alles aan doen om de club te helpen om nieuwe successen te boeken", zegt de kersverse aanwinst op de site van Feyenoord.

,,Dit is een goede aanwinst voor Feyenoord", zei Mick van Buren, Lingrs ploeggenoot bij Slavia Praag, eerder tegen deze krant. ,,Een type-Sebastian Szymanski. Hij heeft in zijn spel ook wel wat weg van Guus Til, maar aan de bal is Ondrej misschien nog wat beter. Ik ken hem al een tijdje, heb vaak met hem gespeeld. Hij is een heel goede voetballer. Wat ik dacht toen ik de geruchten las? Dat hij precies het type is dat Feyenoord op dit moment nodig heeft en wat goed bij Feyenoord past.’’