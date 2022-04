Feyenoord kan na vuurwerk nieuwe boete van UEFA verwachten

Debutante Suzan Lamens na partij met merkwaar­dig scorever­loop uitgescha­keld in Bogota

Het is tennisster Suzan Lamens bij haar debuut op de WTA Tour niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het graveltoernooi van Bogota. De 22-jarige Lamens verloor in een driesetter met een merkwaardig scoreverloop van de Roemeense Irina Bara. Het werd 6-0, 0-6, 6-4 voor de nummer 118 van de wereld. Lamens is de mondiale nummer 204.

19:05