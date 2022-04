Feyenoord-opponent Olympique Marseille wint pas na inbrengen Payet en Gerson

Whyte verslagen Tyson Fury gaat na meedogenlo­ze knock-out op uitzinnig Wembley ongeslagen met bokspensi­oen

Tyson Fury heeft op de heilige grond van Wembley zijn wereldtitel bij de zwaargewichten verdedigd. De even populaire als knotsgekke kampioen bond ook Dillian Whyte aan zijn zegekar en gaat - als we The Gypsy King zelf moeten geloven - ongeslagen met bokspensioen. In de zesde ronde was het voorbij na een meedogenloze uppercut. ,,En nu is het klaar", zei Fury. ,,Dat heb ik mijn vrouw beloofd.”

24 april