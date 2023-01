FIFA-baas Gianni Infantino ‘verbijsterd’ na kritiek op selfie bij kist van Pelé: ‘Maar ik incasseer het graag’

Infantino ligt onder vuur, omdat hij selfies maakte bij de kist van de overleden grootheid. Op sociale media regent het woedende reacties. De Zwitser begrijpt niets van de ophef.

Volgens Infantino is het allemaal een misverstand. Hij schrijft in een statement dat hij verbijsterd is dat hij kritiek krijgt op zijn actie. ,,Familieleden en oud-ploeggenoten vroegen mij om foto's te nemen. Daar was ik erg door vereerd en natuurlijk deed ik dat meteen. Als behulpzaam zijn voor oud-ploeggenoten van Pelé me zoveel kritiek oplevert, dan incasseer ik die graag. En ik zal altijd behulpzaam blijven voor zij die bijgedragen hebben aan de geschiedenis van het voetbal.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft in het stadion van Santos afscheid genomen van Pelé. President Lula was samen met zijn vrouw Janja met een helikopter naar de laatste rustplaats van Pelé gekomen. Lula landde op een aanpalend voetbalveld en legde de laatste paar kilometer naar het stadion met een auto af. De president heeft bij de kist zijn condoleances overgebracht aan de familie en met hen een gezamenlijk gebed gehouden voor Pelé.

Volledig scherm Gianni Infantino. © AFP De kist van Pelé heeft 24 uur in het stadion van Santos gestaan. Momenteel vindt er een processie plaats door de straten van Santos. Speciaal voor zijn honderdjarige moeder Dona Celeste maakt de rouwstoet nog eenmaal een ommetje. De uitvaart vond plaats in besloten kring.

Gezondheidsklachten

Pelé worstelde al jaren met gezondheidsklachten. Eind vorig jaar werd de Braziliaanse voetballegende opgenomen in het ziekenhuis omdat hij al langere tijd last had van darmkanker. De oud-topaanvaller staat bekend als een van de beste voetballers ooit. Pelé is de enige speler in de geschiedenis die zich driemaal tot wereldkampioen kroonde.

In zijn thuisstaat São Paulo, waar hij wordt begraven, is een rouwperiode van een week afgekondigd. Sinds maandag bezochten meer dan 150.000 mensen het Santos-stadion om de oud-voetballer een laatste eer te bewijzen. Pelé had zelf om dit afscheid gevraagd.

Honderden kinderen in Peru vernoemd naar Pelé De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé is het afgelopen jaar nog populair gebleken in Peru. In het Zuid-Amerikaanse land werden ruim zevenhonderd kinderen vernoemd naar de drievoudig wereldkampioen, die 82 jaar werd. De baby’s kregen de naam Pelé, King Pelé, Edson Arantes of Edson Arantes do Nascimento, de volledige naam van de oud-voetballer die al langer ziek was. Pelé was overigens niet de populairste persoon uit de voetbalwereld bij kersverse Peruaanse ouders. Bijna 32.000 baby’s kregen de naam Ronaldo of Cristiano Ronaldo. Met 371 vernoemingen blijft wereldkampioen Lionel Messi daar ver bij achter.

Volledig scherm Lula met de zoon van Pelé, Edinho. © AFP

Volledig scherm Fans buiten het stadion. © REUTERS

Volledig scherm Duizenden fans rond het stadion. © AFP