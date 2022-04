FIFA komt met gratis voetbalstreamingdienst

Voetbalbond FIFA heeft in aanloop naar het WK in Qatar een eigen gratis streamingdienst gelanceerd. Op FIFA+ zijn duizenden live en gearchiveerde voetbalwedstrijden te bekijken, waaronder wereldbekerwedstrijden uit de jaren 50.

Gebruikers kunnen er ook terecht voor nieuws, informatie over toernooien en een aantal originele series en documentaires, meldt FIFA dinsdag. De bedoeling is dat tegen het eind van 2022 zo’n 40.000 live wedstrijden per jaar zullen worden gestreamd, van de honderd aangesloten verenigingen over de hele wereld. Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijden in Europese competities als de Deense Superliga, de Poolse Ekstraklasa en de Slowaakse Fortuna Liga.

Bij de lancering zijn onder andere de series Ronaldinho: The Happiest Man in the World, Croatia: Defining a Nation en het eerste seizoen van Captains online gezet.

Volgens de FIFA is ze de eerste sportfederatie die met zo’n uitgebreide streamingdienst komt. De dienst is momenteel beschikbaar in vijf talen (Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans), in juni volgen er nog zes.