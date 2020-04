‘FIFA-leden kregen miljoenen om WK aan Rusland en Qatar toe te wijzen’

De vier werden al eerder in verband gebracht met het grootschalige omkoopschandaal. Leoz, die in augustus overleed, weigerde om uitgeleverd te worden, net als Warner en Teixeira. Salguero pleitte in 2018 schuldig aan twee aanklachten van fraude en witwassen. In het nieuwe onderzoek worden ook twee voormalig topmannen van het mediabedrijf 21st Century Fox Inc aangeklaagd. Hernan Lopez en Carlos Martinez worden ervan verdacht illegale betalingen te hebben gedaan om de uitzendrechten te bemachtigen voor de toernooien van 2018 en 2022. De twee ontkennen.

De namen van Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz en Jack Warner worden al jarenlang in verband gebracht met omkoping. Teixeira en Leoz zouden met Angel Maria Villar, ooit even interim-voorzitter van de UEFA toen Michel Platini was geschorst, verantwoordelijk zijn voor een deal met andere FIFA-leden om te stemmen op het WK van Qatar. Spanjaard Villar kreeg een geldboete van de ethische commissie, Teixeira en Leoz ontsprongen de dans.



Warner verdween al in 2011 bij de FIFA wegens verdenkingen van omkoping. Hij is door de wereldvoetbalbond voor het leven geschorst. Vorig jaar zomer werd de voetbalbobo uit Trinidad en Tobago, die verschillende hoge functies bekleedde bij de FIFA en CONCACAF, door een rechter in New York veroordeeld tot het betalen van een boete van 79 miljoen dollar (70,1 miljoen euro). De zaak werd aangespannen door de CONCACAF (de voetbalbond van Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied). Warner vecht nog steeds tegen uitlevering in Trinidad en Tobago. De FIFA heeft hem in de VS aangeklaagd. De bond wil niet alleen de steekpenningen terug, maar ook loon en bonussen.