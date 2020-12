FIFA stelt voetbalbond Ivoorkust onder toezicht

Vormer & co moeten oppassen voor ‘knuffel­straf­fen’: tot €10.000 boete

16:57 Voetballers in de Belgische profcompetitie die te innig een doelpunt vieren, zullen voortaan gestraft worden. Niet met een gele kaart, wel met een boete: maximaal 10.000 euro voor de 1A-clubs, 750 euro per betrokken speler. Een Match Delegate - een extra official - houdt dit in de gaten, ook aanvullende beelden worden meegewogen.