Finale Wimbledon: herken jij deze oud-kampioenen?

123 miljoen euro Ambitieus Arsenal presen­teert volgende aankoop: Declan Rice duurste binnenland­se transfer ooit

Declan Rice is de nieuwste aanwinst van Arsenal. The Gunners maken ruim 100 miljoen pond (omgerekend zo'n 117 miljoen euro) over naar stadgenoot West Ham United voor de diensten van de 43-voudig Engels international, die na aanvaller Kai Havertz (70 miljoen euro) en verdediger Jurriën Timber (40 miljoen euro) de volgende grote aankoop is van de nummer twee van afgelopen seizoen uit de Premier League.