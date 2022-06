Finalissima: Argentijnen vullen Wembley, afscheid Chiellini en mogelijk debuut Senesi

Italië en Argentinië nemen het vanavond op een volgepakt Wembley tegen elkaar op in de Finalissima. Een oud concept in een nieuw jasje, met naar verluidt 60.000 uitzinnige Argentijnse fans op de tribunes. Maar waar gaat deze wedstrijd eigenlijk om?

Finalissima zal voor de meeste voetballiefhebbers nieuw in de oren klinken, terwijl de wedstrijd in het verleden wel degelijk gespeeld is. Twee keer eerder stonden de Europees kampioen en de winnaar van de Copa América tegenover elkaar, in wat toen de Artemio Franchi Cup heette. Voluit heet de prijs CONMEBOL-UEFA Cup of Champions, maar Finalissima (Italiaans voor ‘grote finale’) klonk toch wat beter. De wedstrijd staat voor de komende jaren in ieder geval drie keer op het programma.

De Finalissima, toen dus onder een andere naam, is in het verleden twee keer gespeeld. Frankrijk versloeg Uruguay in 1985 en Argentinë was Denemarken in 1993 de baas. Ook Nederland zou na het gewonnen EK van 1988 om de beker spelen, maar van een treffen met Uruguay kwam het nooit omdat de landen geen overeenstemming bereikten over een datum.

De wedstrijd van vanavond zal grotendeels in het teken staan van Giorgio Chiellini. De 37-jarige aanvoerder, jarenlang rots in de verdediging van de Italiaanse ploeg, vindt het na 117 interlands welletjes en komt voor het laatst uit namens de nationale ploeg. Volgend jaar speelt hij zijn wedstrijden bovendien niet meer voor Juventus, naast Italië naar eigen zeggen zijn andere grote liefde, maar in de Amerikaanse MLS. Zijn hoogtepunt in het shirt van de Azzurri beleefde Chiellini afgelopen zomer, toen hij op Wembley Europees kampioen werd met zijn land. Uitgerekend in dat Londense stadion zwaait hij vanavond dus ook af als international.

Aan de andere kant van het veld kan Marcos Senesi juist zijn debuut maken voor het Argentijnse elftal. Net als Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico is de Feyenoorder opgeroepen voor de Finalissima. Senesi had ook kunnen kiezen voor een Italiaanse interlandcarrière, maar vertelde er niet lang over nagedacht te hebben. ,,Dit is heel groot, hier heb ik altijd van gedroomd.” Ook sterren als Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel di María en Lautaro Martínez zijn opgenomen in de selectie van bondscoach Lionel Scaloni, die groot voorstander was van het organiseren van deze Finalissima.

In Zuid-Amerika kijken ze namelijk zorgelijk naar het kwalitatieve gat met de Europese landen, dat steeds groter wordt. Het is alweer twintig jaar geleden dat Brazilië zich als laatste Zuid-Amerikaans land tot wereldkampioen kroonde. Deze hernieuwde samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL gaat verder onder meer over het gezamenlijk organiseren van meer wedstrijden voor vrouwen en jeugd.

De samenwerking wordt vanavond afgetrapt op een uitverkocht Wembley. De verwachting is dat maar liefst 60.000 Argentijnse fans in Londen neerdalen, tegenover slechts 5.000 Italianen. Afgelopen week trok een training van Argentinië in het Spaanse Bilbao alleen al 15.000 toeschouwers. En hoewel dat in de rest van de wereld misschien niet zo is, kunnen we wel zeggen dat de Finalissima in Zuid-Amerika leeft. De aftrap is om 20.45 uur en in Nederland is de wedstrijd te volgen via het voetbalkanaal van Ziggo Sport.

