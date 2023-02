Financiële impuls voor TeamNL richting Olympische Spelen: NOC*NSF sluit miljoenendeal

Voetbalpod­cast | ‘Kudus is het grootste talent van Ajax op dit moment’

De laatste wedstrijden in de achtste finales van de KNVB beker werden gespeeld. Ajax won bij FC Twente en zo blijft John Heitinga ongeslagen. ADO verraste Go Ahead Eagles. Het Dick-effect in Den Haag. En verder bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels irritaties in het veld en komt Alex Pastoor aan het woord in Op weg naar de eredivisie.

