Finidi George verrast door aanstelling bij Nigeria: ‘Ik ga mijn best doen voor mijn land’

Nigeria liep na een verloren play-off tegen Ghana plaatsing voor het WK in Qatar mis. Het leidde het vertrek in van de volledige technische staf. Vervolgens klopte de voetbalbond aan bij George, die sinds vorig jaar trainer is van de Nigeriaanse club Enyimba F.C. Hij wordt de rechterhand van de ervaren Portugees Peseiro en zal zijn nieuwe baan combineren met de functie van clubtrainer.

,,Dit is een mooie nieuwe uitdaging. We zullen gaan kijken op welke vlakken we beter kunnen samenwerken.” Het rigoureus omgooien van de speelstijl van de ‘Super Eagles’ is niet de bedoeling. ,,Dit is geen team voor tiki-taka voetbal. Het Afrikaanse voetbal is meer fysiek. Je moet kijken welk spel het beste bij het elftal past en waarmee je resultaten gaat halen.”

Finidi maakte zelf deel uit van een hele sterke generatie Nigeriaanse voetballers. De aanvaller won in 1994 de Afrika Cup en was actief op de WK’s van 1994 en 1998. ,,Maar om de huidige lichting te vergelijken met onze generatie is niet eerlijk”, vindt hij. ,,Het soort voetbal dat we toen speelden is heel anders dan het voetbal van nu. Het is allemaal enorm veranderd.”

George, die in 1995 met Ajax de Champions League won, beëindigde zijn voetbalcarrière in 2004. Een paar jaar geleden zette hij als assistent van PEC Zwolle-19 zijn eerste stappen in het trainersvak.

Volledig scherm Finidi George in 1994 met toenmalige bondscoach Clemens Westerhof. © Hollandse Hoogte / ANP